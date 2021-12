'O vício faz parte dos buracos que a gente tem na alma', declara Fábio Assunção

O ator Fábio Assunção tem falado cada vez mais sobre o problema relacionado ao uso de drogas. "Vício não é uma questão de caráter ou de uma escolha. Não é você aceitar uma propina. É impulsão, compulsividade", declarou o ator em entrevista ao jornal O Globo deste domingo, 18.

Ele, que está prestes a completar 30 anos de carreira na televisão brasileira, fala francamente sobre o assunto, mas ainda não consegue compreender o preconceito social em relação aos usuários e ex-usuários de entorpecentes. "Qual a dificuldade de entender que o vício faz parte dos buracos que a gente tem na alma?", avaliou.

Em novembro do ano passado, durante o Conversa com Bial, da TV Globo, Fábio Assunção já havia mencionado a respeito do estigma de quem foi dependente. "Para mim, esse assunto já foi, estou em outra fase. Mas é um assunto muito recorrente e tem uma coisa do estigma com que tenho que lidar", disse na ocasião.

