Nudez de Paolla Oliveira é o assunto mais pesquisado no Bing

No ano de 2015 o que não faltou foi polêmica no mundo dos famosos. E já que estamos no início de dezembro, todos gostam de relembrar o que aconteceu de "relevante" no restante do ano. Pensando nisso, o site de pesquisas "Bing" fez o levantamento dos dez assuntos mais procuradas pelos brasileiros.

Na ponta da lista, a nudez da atriz Paolla Oliveira na cena da minissérie "Felizes Para Sempre?' é o destaque. Além dela, fazem parte da lista o casamento de Preta Gil, a trágica história de Andressa Urach e os "nudes" do ator Stênio Garcia.

Confira:

1) Paolla Oliveira aparece nua

2) Casamento Preta Gil e Rodrigo Godoy

3) Andressa Urach é internada

4) Nudes Stênio Garcia e mulher

5) Bruce Jenner aparece como mulher

6) Casamento Fernanda Souza e Thiaguinho

7) Chimbinha trai Joelma

8) Ken Humano morre

9) Ben Affleck trai Jennifer Garner com babá

10) Andressa Urach vira evangélica

