Nu frontal de Eduardo Moscovis em série causa alvoroço na internet

Um nudes do ator Eduardo Moscovis, que estreou nova série nesta segunda-feira, 21, no canal fechado no GNT, está causando alvoroço nas redes sociais. Isso devido ao nu frontal, não muito comum entre os atores brasileiros.

Na série "Lúcia McCartney" (baseada do conto de Rubem Fonseca), o ator dá vida ao personagem José Roberto e chamou atenção também pela boa forma aos 48 anos.

