Novo visual de Wesley Safadão surpreende fãs e gera piadas na Internet

O forrozeiro Wesley Safadão decidiu mudar de visual e apareceu com o cabelo curto durante a gravação do seu DVD, neste sábado, 15, em Miami, nos Estados Unidos.

A mudança do cantor foi uma surpresa para todos, já que os seus longos cabelos era sua marca registrada, inclusive para os fãs que o acompanham em tudo.

A integrante do fã clube oficial do artista "Cabaré do Safadão", o mais famoso de Salvador, Taíse Souza, informou ao Portal A TARDE que ela e as outras fãs nunca imaginaram que o cantor iria cortar o cabelo. "Nós todas fomos pegas de surpresa. A gente só ficou sabendo na hora da gravação do DVD", contou Taíse.

Ao ser questionada sobre como foi a reação dela ao ver o novo visual do ídolo, ela disse que não acreditou no que viu. "Nossa, eu fiquei sem acreditar. Na verdade, todo mundo ficou sem acreditar. Ele tinha o maior chamego com o cabelo e a mãe dele também. Ela não queria que ele cortasse de jeito nenhum, por uma promessa que ela fez. Uma vez ele disse que passou um trote para a mãe dizendo que tinha cortado o cabelo e ela começou a chorar. Por isso, não esperávamos esta mudança. Mas, ele continua lindo", declarou a fã.

No twitter, o novo visual de Safadão rendeu muitos memes e ele chegou a ser comparado com outras figuras públicas.

sou fã do Wesley Safadão desde que ele fez 13rw pic.twitter.com/gxPnnvFQwI — k (@scherbatskysz) 16 de abril de 2017

Wesley Safadão a cara do David Brazil pic.twitter.com/rvWangwESk — Drinkingmyteaa (@poxxass) 15 de abril de 2017

o wesley safadão virou a dilma pic.twitter.com/DbeJ36Serg — Victro (@vciitro) 15 de abril de 2017

*Sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo