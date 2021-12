Novo namorado de Fátima Bernardes é pernambucano de 29 anos

Depois das fotos de Fátima Bernardes, onde aparece de mãos dadas com o susposto namorado, Túlio Gadêlha, terem circulado nas redes sociais na noite desta quinta-feira, 2, vários perfis de Instagram publicaram imagens do rapaz com informações sobre sua vida e carreira.

Segundo a Revista Quem, Túlio tem 29 anos, é natural de Recife e desde setembro tem sido visto junto com Fátima nas redes sociais da jornalista.

Ele é bacharel em direito e dá aulas de história em um projeto social e já se candidatou duas vezes : a vereador em 2012 e a deputado em 2014, mas não foi eleito em nenhuma delas.

Em seu perfil no Facebook, Túlio divulgou mensagens contra o presidente Michel Temer, a favor da ex-presidente Dilma Rousseff e já criticou a Globo, emissora de Fátima Bernardes. Em mais de uma ocasião, ele usou a hashtag #GloboGolpista.

