O novo clipe da cantora Preta Gil, com participação de Gal Costa, foi retirado do ar do YouTube nesta sexta-feira, 10, menos de 24h após o lançamento.

Claramente chateada, Preta Gil comentou sobre o ocorrido nas redes sociais e tentou acalmar seus fãs. "Não vão conseguir derrubar a gente. Pode tirar do ar que amanhã a gente volta. Alguma hora volta.", comentou a artista no Instagram.

Ainda não se sabe se a retirada do clipe de "Vá se benzer" foi por conta de denúncias ou se foi alvo de hackers. Os fãs da cantora, no entanto, podem ficar tranquilos, pois o problema foi resolvido e o single já pode ser assistido novamente.

Confira o clipe de "Vá se benzer"

Da Redação Novo clipe de Preta Gil é retirado do ar menos de 24h após lançamento

