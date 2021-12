Nova vocalista da Timbalada é vaiada durante estreia na banda

O primeiro ensaio da Timbalada – que aconteceu neste domingo, 4, no Museu du Ritmo, no Comércio – foi marcado por um acontecimento desagradável para a nova vocalista da banda, a cantora Milane Hora, durante sua estreia para o público.

A ex-participante do programa "The Voice" (TV Globo) não agradou parte do público e foi recebida com vaias. Ele cantou apenas três músicas e logo precisou sair do palco.

Tentando contornar a situação, Denny continuou a comandar a apresentação e ressaltou para o público que a Timbalada é miscigenação e que não deveria haver intolerância quanto à cor da nova vocalista. Vale lembrar que a banda já teve outras artistas com o tom de pele branca, a exemplo de Amanda Santiago (1999 a 2007).

Desde que foi anunciada a divisão do vocal da banda com Denny, Milla, como gosta de ser chamada, vem enfrentando resistência por parte dos timbaleiros. Alguns alegaram que preferem uma cantora negra em seu lugar. Já outros informaram que o problema não é o tom de pele de Mila, mas que ela não se encaixou no perfil da Timbalada.

Nas redes sociais da banda, fãs e seguidores não pouparam nos comentários ao demonstrar suas insatisfações com a nova cantora.

