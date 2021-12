Nova temporada de 'Food Truck na Estrada' será gravada em Salvador

A segunda temporada do reality show "Food Truck na Estrada", exibido pelo canal fechado GNT, será produzida em Salvador. As gravações serão feitas entre 15 e 31 de outubro, a partir das 13h.

Os apresentadores Márcio Silva e Adolpho Schaefer, que estarão na capital pela segunda vez, vão conhecer e cozinhar com os donos de food trucks locais, além de contarem com a participação de importantes chefs e pessoas influentes na gastronomia soteropolitana.

Para quem não conhece o reality, a proposta do programa é que, junto com os donos dos food truck participantes, os apresentadores sejam desafiados a criar ou adaptar receitas de verão com ingredientes locais. Com uma verba limitada para as compras, eles têm que produzir pratos elaborados.

A novidade desta temporada é que os apresentadores terão que cozinhar cada prato com um toque pessoal. O criador da receita que vender menos, paga um "mico".

Foram escolhidos lugares turísticos da cidade para serem feitas as vendas, como Mercado Modelo (dia 19), Ondina (21), Stella Maris (22), Igreja do Bonfim (27), Piatã (28), Farol da Barra (29) e Itapuã (31).

O Food Truck Na Estrada é produzido pela Moonshot Pictures, produtora de São Paulo responsável também por diversas produções na TV, como “Que Seja Doce” e “The Taste Brasil”, todos da GNT

