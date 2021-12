Nova tatuagem de Léo Santana gera críticas de fãs

O cantor de pagode Léo Santana tatuou o próprio rosto no braço e causou alvoroço nas redes sociais. Os internautas criticaram a atitude do cantor. "Autoestima é tudo, quando eu crescer quero ser igual a ele", comentou um internauta. "Ficou parecendo Carlton do 'um maluco no pedaço' .. só que com micropigmentação na sobrancelha! kkkkkkkkk", disse outro seguidor.

