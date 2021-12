Nova perícia aponta plágio em hit de Anitta 'Show das Poderosas'

A cantora Anitta, processada em 2015 por plágio e inocentada em primeira instância no mesmo ano, teve a acusação de cópia confirmada por uma nova perícia. Na época, Anitta recebeu uma indenização no valor de R$ 30 mil.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, de O Globo, o resultado será utilizado no novo julgamento do caso, que é movido pela cantora Mc Brunninha, autora da música 'Corpo de Mola'. Ela acusa Anitta de ter plagiado toda a canção no hit 'Show das Poderosas".

As músicas se parecem sonoramente, no início, quando Anitta canta 'pre-pa-ra', e Brunninha diz 're-bo-la'. Na segunda estrofe, a melodia coincide outra vez, quando Anitta volta a dizer 'pre-pa-ra' e Brunninha segue com 're-que-bra'.

Ainda conforme o colunista, a informação do resultado da nova perícia foi feita por um professor de 'Manhattan School of Music', em Nova York.

