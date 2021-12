Nova novela da Globo terá música da banda Jammil

A música Sublime, faixa do DVD Jammil de Todas as Praias, estará na trilha sonora da nova novela das seis da TV Globo, Sol Nascente, que estreia no próximo dia 29.

A canção foi composta por Levi Lima e Saulo Fernandes. "Mais uma música em novela, graças a Deus! Sublime é uma música que compus pro Humaitá, escrevi com um grande amigo, Saulo Fernandes. Quando pintou a trama da novela a gente entendeu a escolha do diretor pela música, porque parece que foi escrita para a novela", disse, em nota, Levi.

adblock ativo