Nova mansão de Justin Bieber é quase do tamanho do Vaticano; Veja fotos

Noivo da modelo Hailey Baldwin, o cantor Justin Bieber parece já estar pensando no futuro da família. O cantor comprou uma mansão de 5 milhões de dólares (aproximadamente 20 milhões de reais) em Ontário, no Canadá. Mas além do preço, o que impressiona mesmo é o tamanho da mansão e o que ela oferece. A casa tem 408.732 metros quadrados, quase o tamanho da cidade do Vaticano (440 mil metros quadrados).

.

De acordo com informações do site “TMZ”, a casa do cantor canadense conta com pista própria para equitação, sala de vinhos com temperatura controlada de dois andares, academia, piso aquecido, quatro quartos, seis banheiros, três lareiras, sala de jogos e cinema.

.

.

.

adblock ativo