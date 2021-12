North West, filha de Kim Kardashian, usa bolsa de R$ 6.500 e internet não perdoa

Dizem por aí que filho de peixe, peixinho é, e com a pequena North West não é diferente. Filha do Kim Kardashian e Kanye West, dois ícones de estilo, a criança sempre aparece por aí com combinações diferentes e fashionistas. Durante um passeio recente, porém, North deu o que falar por conta da sua bolsa: uma Fendi, que custa cerca de R$ 6.500.

A menina usou a bolsa durante um passeio em Nova York, junto com um vestido de veludo e tênis brancos. Depois que o preço do acessório foi divulgado, começaram os comentários nas redes sociais. No Twitter, não faltaram comparações sobre o que daria para fazer com tanto dinheiro gasto no acessório da menina.

