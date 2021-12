Noivos? Neymar e Bruna aparecem com anéis iguais na mão direita

Já circulou na imprensa que Neymar pretendia pedir Bruna Marquezine em casamento. Agora, a história ganha mais um elemento: o casal foi visto usando anéis iguais na mão direita. O acessório é de brilhante e tem um coração no centro.

Inicialmente, o jogador, que está de férias em Los Angeles, nos EUA, foi visto usando a peça ao posar para uma foto ao lado do surfista Gabriel Medina. A atriz foi ao encontro do amado e depois também foi clicada com o anel.

Aliança de noivado ou não, o casal decidiu usar a joia recentemente, já que em fotos publicadas há três dias no Instagram, Neymar aparece sem a peça, enquanto na última publicação ele já carrega o acessório. O mesmo acontece com Bruna.

Casal passou a usar o anel durante as férias nos EUA (Foto: Reprodução | Instagram)

