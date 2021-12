Noivado de Maiara e Fernando Zor chega ao fim

O noivado entre os cantores Maiara, dupla de Maraisa, e Fernando, dupla de Sorocaba, chegou ao fim, mais uma vez. Nos últimos dias, ambos já apareciam sem aliança pelas redes sociais.

Eles estiveram juntos em uma viagem aos Estados Unidos, mas houve forte desentendimento. Neste sábado, Maiara e Maraísa se apresentam em Miami.

Até o momento, as agendas ainda conta com shows no Villa Country. Segundo o colunista Leo Dias, fontes próximas ao casal confirmaram o término. Até o momento, nenhum dos dois artistas se pronunciou.

adblock ativo