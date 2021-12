No México, Adele interrompe show por causa de morcego e tem reação hilária

Adele não cansa de mostrar que é uma das cantoras mais autênticas e "gente como a gente" do cenário pop atual. A última demonstração aconteceu na noite de terça-feira, 15, quando ela fazia um show na Cidade do México.

A britânica parou a apresentação por causa de um morcego que invadiu a casa de shows. A reação de Adele foi hilária. Ela pulou, rodou e falou, apontando para um dos fãs, que "havia um morcego em sua cabeça. "Eu estou amando está aqui, mas é uma p.... de um morcego, Jesus Cristo", disse a cantora, arrancando risos da plateia.

Adele seeing a bat during her show in Mexico 😂 pic.twitter.com/UZOPNSpkNT