Nívea Maria está internada e não tem previsão de alta

A atriz Nívea Maria, de 68 anos, está internada na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Copa D´Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde a última segunda-feira, 14, com um quadro de infecção na garganta.

Ao site Ego, André Nunes, sócio da atriz em um restaurante, contou que a previsão de alta era para esta quarta-feira, 16, mas a medicação aplicada pelos médicos não surtiu efeito e Nívea acabou permanecendo na unidade de saúde. "Ela estava com um problema na glote e preferiu se internar para cuidar disso. Estava tudo bem, mas, na última noite, houve um problema com o remédio. Ele passou a não reagir. A Nívea iria sair hoje do hospital, mas agora não tem mais data", contou.

André ainda falou que a artista está consciente mas não pode falar, o que a impede de gravar cenas para a novela "Além do Tempo", da Globo, onde interpreta a personagem Zilda. "Ela tinha gravação da novela 'Além do Tempo' para hoje e já havia sido adiada para sexta-feira. Vai ter que ser adiada novamente porque na sexta provavelmente ela não poderá ir novamente, mesmo que já com alta", disse.

Em nota, a assessoria da Globo informou ao site que a atriz sofre de faringite e confirmou a alteração no cronograma de gravações.

