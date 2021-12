Nicole Bahls fala sobre ex-affairs e alfineta Piovani

Nicole Bahls foi a convidada deste domingo, 16, do quadro "Rede da Fama" do programa "Eliana", no SBT. A ex-panicat não teve papas na língua e falou sobre seus ex e ainda alfinetou algumas famosas.

Durante uma parte do quadro, chamada de "Cutuca ou Não Cutuca", Nicole foi direta em relação aos antigos affairs. Sobre o jogador de futebol Neymar ela afirmou: "Já cutuquei". Em seguida, surgiu o cantor Léo Santana e ela respondeu à Eliana: "Ele é tudo, amiga. Já namorei, ele é super querido". Quanto a Thor Batista, a moça confessou: "Já cutuquei, não cutuco mais. Preguiça dele". O mesmo ela falou do jogador de futebol Emerson Sheik: "Já cutuquei e não tô afim de cutucar mais. Preguiça, enjoei".

Nicole foi questionada sobre o gosto por homens mais novos e respondeu, protamente: "Gosto. De velho já chega o meu pai". Mas ela negou o relacionamento com o empresário Matheus Machado de 19 anos: "Eu não assumi nada, não. Estou solteira, nem tenho tempo, tenho trabalhado muito, viajado muito", desconversou.

No "Painel de Amigos" - outro pedaço do quadro -, a bela se recusou a adicionar determinadas pessoas e explicou o porquê. Em relação à atriz Antonia Fontenelle, ela disse: "Não admiro ela em nada. Não acho bonita e nem elegante. Como mulher eu prefiro a Flávia Alessandra".

Já sobre a atriz Luana Piovani, a declaração de Nicole foi mais dura ainda. "Preguiça dela também. Acho ela muito grossa, parece bofe", soltou. "Ela quer ser artista e é muito arrogante com a imprensa, com paparazzi. Eu acho que ela devia procurar outra coisa para trabalhar. Eu vejo ela muito agressiva", criticou. Mas ela contou que não deseja mal nenhum à atriz. "Não desejo nada de mal, é só a minha opinião".

A também ex-panicat Dani Bolina não recebeu melhor julgamento. Nicole confessou não ter gostado da declaração da moça sobre o tal "book rosa" que seria praticado por uma das colegas de programa. "Todas nós pagamos o preço, porque ela não falou um nome, ela não especificou quem era a pessoa, então todo o mundo levou a fama junto", declarou. "Aquilo me deixou angustiada de ver que uma pessoa que trabalhou do nosso lado foi tão cruel de chegar a fazer uma declaração dessas sem dar o nome, sem dar o direito da gente se defender, sendo que a mais comentada sobre isso era ela mesma. Eu achei crueldade. Eu não gosto dela por outras coisas também, não admiro ela!", desabafou.

