Nicole Bahls assume namoro com empresário de 19 anos

Nicole Bahls tem um novo amor. Segundo o site Ego, a apresentadora confirmou o namoro com o empresário Matheus Machado, de 19 anos, no lançamento do filme "Linda de Morrer", no Rio Janeiro, nesta terça-feira, 11.

"Nos conhecemos nos bastidores de uma campanha publicitária em que a família dele é uma das donas, e estou muito feliz. Evito falar sobre isso porque não gosto de expor mais a minha vida pessoal", contou. "Ele tem 19 anos, mas a idade não incomoda de forma alguma", completou.

A moça, que tem 29 anos, revelou que está apaixonada e que o namorado é tímido. "Ele está aqui no cinema, mas não gosta de aparecer e não quero que todos fiquem só falando do meu namoro agora. Tenho tantas outras coisas legais. Estamos juntos tem pouco mais de um mês. Estou apaixonada", disse.

Essa não é a primeira vez que Nicole se envolve com homens mais novos. Na lista da apresentadora do canal fechado E+TV estão Thor Batista, Enzo Celulari e Pipo Marques, filho do cantor Bell Marques.

