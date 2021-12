Nick Jonas curte fotos de Bruna Marquezine no Instagram

Ex-membro do Jonas Brothers, Nick Jonas curtiu algumas das fotos que Bruna Marquezine postou no seu Instagram. A atriz, separada recentemente do atacante do Barcelona Neymar, está visitando Paris e acompanhando a semana de moda. Bruna está registrando lugares e looks e postando na rede social.

O cantor, que teve um caso recente com a atriz Lily Collins, seguiu o perfil da atriz no início da semana e prontamente já está curtindo as fotos dela.

adblock ativo