Neymar troca mensagens com modelo e é criticado nas redes sociais

O jogador Neymar virou assunto nas redes sociais após trocar mensagens com a modelo Kariny Rodrigues, ex-capa da "Playboy", por meio do direct do Instagram nesta segunda-feira, 22. A conversa foi exposta pela própria modelo em seu "stories".

Kariny teria postado uma foto com um visual novo, onde aparece com os cabelos cortados. Neymar, por sua vez, comentou a publicação com um emoji dando língua.

"Que achou do novo visual?", questionou Kariny. Após a pergunta da modelo, o craque respondeu: "No comments. Está gata!".

O elogio de Neymar repercurtiu nas redes sociais e arrancou críticas de fãs e seguidores do casal "Brumar" (apelido dado a ele e a Bruna Marquezine).

Espero que essa conversa vazada do Neymar com a modelo não seja nada demais e não atrapalhe meu casal. Bruna não merece sofrer mais. — rodolfo. ♎ (@dolfoda) 22 de maio de 2017

E bruna n cansa de ser corna!! N adianta gente a bichinha vive no mundo da fanasia dela! Neymar connversa c essa modelo feiosa e c mais 1000 — cindy (@cindybrazilian) 22 de maio de 2017

COMO a Bruna Marquezine se submete a namorar com o Neymar? A modelo foi lá e jogou a conversa na rede... Q cara podre!!! — ★ Ana Paula ★ (@AnaPaula_SE) 22 de maio de 2017

