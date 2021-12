Neymar tenta se reaproximar de Bruna desde recaída em junho

O abraço afetuoso de Neymar e Bruna Marquezine na arquibancada do Maracanã, neste sábado, 20, surpreendeu muitos fãs do casal. Isso porque os ex-namorados não eram vistos juntos, nem mesmo conversando, desde o término em agosto de 2014.

Contudo, a cena da final do futebol masculino na Olimpíada não é novidade para amigos da dupla. De acordo com o jornal "Extra", o jogador ficou balançado depois de ver a atriz na festa junina na casa dos apresentadores Luciano Huck e Angélica. Eles não teriam ficado na ocasião, mas, desde então, Neymar está investindo em uma reaproximação com a ex-namorada.

No Maracanã, ele disse para a TV Globo que tinha prometido para uma pessoa especial que iria na arquibancada abraçá-la caso fosse campeão. O momento singelo foi filmado por torcedores e divulgado nas redes sociais.

No mesmo dia, Neymar teria ido no condomínio de Bruna, de acordo com fotos divulgadas por fãs do atacante. No domingo, o casal voltou a se encontrar. Eles sentaram próximos na arquibancada para ver a vitória da Seleção Brasileira de vôlei masculino. Entre eles, estavam os amigos Thiaguinho e Fernanda Rodrigues.

Após o jogo, Neymar e Bruna saíram para comemorar em uma churrascaria com os casais de amigos Thiaguinho e Fernanda e Angélica e Luciano Huck.

Diante de tantos momentos juntos, cresceram os apelos de fãs pelo retorno do casal "Brumar", como eles são carinhosamente chamados. Até as atrizes Tatá Werneck e Giovanna Ewbank entraram na brincadeira e pediram para Bruninha dar uma nova oportunidade para o craque do Barcelona.

Lembrando que Neymar terá um tempo extra para paquerar a ex. Ele foi liberado do Barça para ficar no Brasil até os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

adblock ativo