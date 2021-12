Neymar tem romance com Robertha Portella, diz colunista

Parece que o atacante Neymar encontrou uma nova paixão. Pelo menos é o que afirma o colunista Léo Dias, do Jornal O Dia. Segundo ele, o jogador do Barcelona tem tido encontros secretos com a ex-participante de A Fazenda 5 (Record), Robertha Portella.

A moça, que foi revelada por ser dançarina do Faustão (Globo), estaria fazendo várias viagens para a Europa acompanhada de um amiga para "disfarçar" que estaria no suposto romance.

Apesar das viagens e encontros, nenhum clique pôde ser registrado ou postado nas redes sociais. No Instagram de Robertha, apenas é possível ver fotos dela na Alemanha ou assistindo um jogo do Barcelona.

A ex-fazendeira até chegou a postar um vídeo da última partida do Barcelona contra o Bayer Leverkusen, porém, por conta de uma lesão na coxa, o craque não estava em campo.

