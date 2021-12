Neymar se declara à Bruna Marquezine com música de Anavitória

O craque Neymar voltou a se declarar para a namorada Bruna Marquezine publicamente neste domingo, 28, em suas redes sociais.

O atacante do Paris Saint-Germain utilizou dos stories do Instagram para dedicar a música, "Cor de Marte", da dupla Anavitória, à Marquezine, segundo o site Extra.

No vídeo, o jogador escreveu "Te dedico", com um coração e o usuário da atriz, que vai aproveitar uns dias de folga para viajar a Paris e passar o Carnaval ao lado do namorado.

Jogador dedicou música "Cor de Marte" a Marquezine em seus stories do Instagram (Foto: Reprodução | Instagram)

adblock ativo