Neymar revela quem considera as mulheres mais gatas

Paolla Oliveira, Alinne Riscado e Thaila Ayala formam o trio que o craque Neymar considera de mulheres mais bonitas. A revelação foi feita em entrevista à revista Playboy.

Quando questionado pela publicação, para quem ele estaria aberto "para qualquer negócio", o jogador do Barcelona falou o nome de Paolla Oliveira e Aline Riscado. Depois da entrevista, via WhatsApp, enviou para o repórter o nome de Thaila Ayala.

Solteiro, pelo menos oficialmente, Neymar diz estar preparado para lidar com as Maria Chuteiras. "Não tenho medo. Acho que sou bem esperto para isso. Acho que consigo controlar tudo isso. Quando vejo que é interesseira, meto o pé", afirmou.

E Neymar afirmou que procura um amor. "Estou com o coração carente. Mas estou precisando me apaixonar. Estou disponível. Estou online (risos)". Pena, para ele, que as três que citou estão comprometidas.

