Neymar responde notificação do MP e nega festa de réveillon em Mangaratiba

Neymar respondeu nesta quinta-feira, 31, à notificação enviada pelo Ministério Público (MP), que investiga uma festa de réveillon supostamente organizada pelo jogador em um condomínio em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Segundo a 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis, Neymar alegou em sua resposta que passou a virada de ano ao lado apenas de amigos e familiares, bem como afirmou que não está promovendo nenhuma festa em Mangaratiba.

As investigações ainda estão em andamento e a promotoria informou que tomará as medidas cabíveis em caso de desrespeito por parte de organizadores de qualquer festa privada em relação aos decretos vigentes.

A investigação por parte do MPRJ foi iniciada para averiguar se a suposta festa organizada pelo jogador do PSG, na Costa Verde do Rio, seguia todos os protocolos das autoridades sanitárias.

De acordo com a assessoria, o jogador passou o ano novo no litoral catarinense.

adblock ativo