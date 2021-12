Neymar posta vídeo do filho cantando e dançando funk

Aos poucos Davi Lucca, filho de Neymar, começa a demonstrar ser como o pai: animado e desinibido. Nesta quarta-feira, 20, o jogador do Barcelona compartilhou um momento do filho com seus fãs.

Em alguns vídeos publicados no Snapchat, Neymar mostrou Davi cantando e se divertindo ao som da nova música do MC Biel, "Química". Ele gostou tanto do funk, que não parava de pular.

No Youtube, o clipe da canção é um sucesso, contabiliza mais de 16 milhões de visualizações.

Confira o vídeo:

@davilucca #lovethislittlecutie #socute Um vídeo publicado por 💗NEYMARZETE💗 10k 👑 (@neymar10toiss11) em Jan 19, 2016 às 8:54 PST

@davilucca 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #lovethislittlecutie #socute Um vídeo publicado por 💗NEYMARZETE💗 10k 👑 (@neymar10toiss11) em Jan 19, 2016 às 8:53 PST

