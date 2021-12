Neymar posta comentário sobre Bruna Marquezine e fãs pedem casamento

Nesta sexta-feira, 13, os fãs do casal "Brumar" (junção dos nomes Neymar e Bruna Marquezine) têm muitos motivos para comemorar. A alegria está sendo causada pelo comentário 'My wife' que o jogador de futebol deixou em uma foto que a atriz postou no Instagram. Neymar também usou um emoji de coração e um de gatinho na rede social.

Após o comentário de Neymar, os internautas estão pedindo que a data do casamento seja marcada, elogiando a atitude do jogador do Barcelona e chamando o craque de "príncipe da vida real".

Jogador comentou "My Wife" (Minha Esposa em inglês) na foto da atriz. (Reprodução | Instagram)

