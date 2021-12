Neymar passou a Páscoa com bailarina do Faustão

Parece que o "romance'" entre o jogador Neymar e a bailarina do Faustão Lorena Improta está dando certo. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia", a baiana passou a Páscoa juntinha com o atacante do Barcelona.

Segundo a publicação, após assistir o jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai (que aconteceu em Recife), os pombinhos foram direto para o Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde o jogador tem uma casa de veraneio.

Ainda conforme o colunista, a discrição da bailarina tem agradado muito o esportista. Ela, que é conhecida por ser bem ativa nas redes sociais, anda bem "sumida". Nos últimos dias, a moça nem apareceu no SnapChat, gerando suspeitas dos fãs, que costumam acompanhar todos os passos da vida pessoal da bailarina no aplicativo.

