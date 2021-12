Neymar nega que perfil verificado no Tinder seja dele: 'Infelizmente não é meu'

Após um perfil de Instagram 'Gossip do Dia' publicar o print de um perfil no Tinder, aplicativo de relacionamentos, com nome e foto de Neymar, com selo de verificado, o jogador comentou no post, brincando com a situação e com o impostor. "Infelizmente não sou eu", disse.

"Quem está usando deve estar se divertindo, em? Infelizmente não sou eu", brincou Neymar, ao comentar o post no Instagram.

O seu amigo, Vinicius Martinez, atual marido de Carol Dantas, mãe do seu filho Davi Lucca, também estendeu a brincadeira. "Pô, crush internacional desses. Na hora", comentou Vini.

Ele aproveitou para comentar sobre o fato também no Twitter. "Espero que quem esteja usando o Tinder com meu nome, esteja representando bem, hein. Não sou eu, é fake".

Espero que quem esteja usando o tinder com meu nome... esteja representando bem hein 🤣🤣🤣🤣 #NaosouEu #ÉFAKE — Neymar Jr (@neymarjr) March 21, 2021

adblock ativo