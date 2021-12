Neymar Jr. cria primeiro leilão beneficente para o seu Instituto

Neymar criou um leilão com amigos famosos para arrecadar dinheiro para o Instituto Projeto Neymar Jr. Segundo o UOL, o primeirão leilão beneficente vai acontecer na próxima quinta-feira, 22, em São Paulo. Toda a renda arrecadada vai para o Instituto, que atende 2.400 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos que estão em situação de vulnerabilidade social.

A apresentação vai ficar por conta de Luciano Huck e Claudia Leitte. A ação será em conhecer os estúdios da Globo e cenários das novelas em companhia da atriz Paolla Oliveira. Para isso, o comprador vai deseembolsar um grande valor, mas a organização não divulgou de quanto será o primeiro lance.

Rodrigo Faro ofereceu um pacote para levar duas pessoas em sua casa em Angra dos Reis, com direito a volta no seu iate. Já o cantor Thiaguinho vai levar um sortudo com um acompanhante para assistir ao seu show, com direito a visita no camarim e um vídeo postado no Instagram do próprio cantor. O cantor Roberto Carlos também está participando do leilão. O rei está oferecendo dois convites vips da sua próxima turnê, em São Paulo, com direito a visita em seu camarim.

