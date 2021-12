Neymar faz tatuagem em homenagem ao filho

O jogador Neymar fez uma tatuagem com o rosto do filho David Lucca no braço direito. A foto reproduzida é do pequeno imitando uma pose do pai, com o dedo na boca, pedindo silêncio.

A tatuagem foi realizada na Espanha, pelo tatuador Thieres Paim, que postou uma foto no Instagram agradecendo a confiança do jogador em seu trabalho. "Muito obrigado pela confiança no meu trabalho e do meu mano @adaorosatattoo", disse o tatuador.

Neymar ainda não compartilhou a foto na página dele na rede social, mas a imagem já está circulando em diversos sites de entretenimento.

