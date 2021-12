Neymar faz festa de Réveillon para o pai, amigos e beldades

Craque do Barcelona, o atacante Neymar fez uma festinha particular para passar a virada do ano acompanhado do pai, amigos e beldades em sua casa na Espanha.

Ele utilizou as redes sociais para compartilhar o momento com os fãs e escreveu uma mensagem de reflexão a respeito da amizade. "Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto", disse o jogador.

Entre as beldades presentes na festa estava a ring girl do UFC, Jhenny Andrade, que usou sua conta do Instagram para publicar uma foto ao lado do jogador e exibiu parte da decoração da casa.

Vamos celebrar! #ReveillonBarcelona obrigada ao anfitrião @neymarjr 🍾🎊🇪🇸 Uma foto publicada por Jhenny Andrade UFC 🇧🇷 (@jhennyandradeufc) em Dez 31, 2015 às 12:23 PST

Barbie e Ken 🍾🇪🇸🎉🎊😜🤓 @neymarjr #HappyNewYear #AñoNuevo #Brincadeirinha #Resenha Uma foto publicada por Jhenny Andrade UFC 🇧🇷 (@jhennyandradeufc) em Dez 31, 2015 às 1:51 PST

O brasileiro tem os dias de curtição bem mais reduzidos. Neste sábado, 2, ele se junta ao elenco do Barcelona, em partida válida pelo campeonato espanhol.

Casal ❤️ @carafaella @gilcebola Uma foto publicada por Nj 🇧🇷 (@neymarjr) em Dez 31, 2015 às 6:54 PST

' Bem vindo 2016 . 🎈🎉💥 @neymarjr Uma foto publicada por Keyth Roriz 🔱 (@keythroriz) em Dez 31, 2015 às 3:43 PST

Os meus melhores ❤️✨ #amizade #vem2016 #felizanonovo 😘 Uma foto publicada por BÁRBARA ZAINUM CAVALARI (@babicavalari) em Dez 31, 2015 às 2:02 PST

Mais um ano juntos irmão, te amo e Obrigado por tudo ... Deus no controle 👊🙏 Uma foto publicada por Jô Amancio (@jotace520) em Dez 31, 2015 às 3:38 PST

