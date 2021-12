Neymar é vítima de piada racista no Twitter

O perfil de um torcedor do Real Madrid fez uma piada racista tendo o jogador Neymar como alvo, nesta terça-feira, 22. A publicação mostra uma foto do colombiano James Rodriguez segurando um macaco no colo com a seguinte legenda: "Me encanta essa foto do James com Neymar".

Mesmo sendo compartilhada e curtida por quase 200 pessoas, a imagem não repercutiu bem. Tanto que o usuário da conta apagou a publicação e se justificou: "Há muitos brasileiros indignados. Peço perdão, só queria fazer uma brincadeira". Em seguida, o perfil foi desativado.

O Real Madrid é o maior rival na Espanha do Barcelona, time que tem Neymar como um dos principais destaques.



O perfil foi desativado após a má repercussão (Foto: Reprodução)

Racismo

Nos últimos meses, o número de ataques racistas a famosos nas redes sociais tem ganhado destaque. Na lista das vítimas estão a jornaista Maria Júlia Coutinho, conhecida como Maju, e as atrizes Taís Araújo e Cris Vianna.

