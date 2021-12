Neymar e Ivete lideram lista de brazucas com mais seguidores

O craque Neymar é a celebridade brasileira com mais seguidores na web. O jogador lidera a lista divulgada pela revista Forbes Brasil, seguido pelos também jogadores Kaká, Ronaldinho Gaúcho e David Luiz. O escritor Paulo Coelho ocupa a quinta colocação.

Na ponta do ranking entre mulheres, está Ivete Sangalo, que ainda é a sexta colocada na classificação geral.

Para eleger as 30 celebridades brasileiras mais populares das redes sociais, a Forbes analisou as contas reconhecidas dos famosos no Twitter, Instagram, Facebook e Youtube.

A lista de 2016 foi dominada por artistas da música - sertaneja, em especial - e jogadores de futebol.

Ainda entre os dez primeiros citados estão o apresentador Luciano Huck (em 7º), o cantor Luan Santana (em 8º) e a cantora Cláudia Leitte (em 9º). Anitta ficou em 11º.

Confira a quantidade de seguidores dos campeões:

Neymar

Twitter: 22,03 milhões

Instagram: 49,34 milhões

Facebook: 56,64 milhões

YouTube: 326.600

Total: 128,33 milhões

Ivete Sangalo

Twitter: 14,64 milhões

Instagram: 11,13 milhões

Facebook: 12,53 milhões

YouTube: 224.700

Total: 38,52 milhões

