Neymar e Bruna Marquezine são vistos juntos em Barcelona

Boa notícias para quem torce pelo casal Neymar e Bruna Marquezine. Uma fã publicou uma foto dos dois juntos em um restaurante em Barcelona (Espanha). Os boatos de que o casal "Brumar" estaria junto novamente começaram quando o jogador foi até a arquibancada do Maracanã onde estava a atriz comemorar o ouro da seleção brasileira no futebol masculino - no jogo final da Olimpíada do Rio de Janeiro. Bruna e Neymar ficaram juntos oficialmente entre 2013 e 2014.

adblock ativo