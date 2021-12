Neymar e Bruna Marquezine reatam namoro após 6 meses separados

Após 6 meses separados, o jogador Neymar e atriz global Bruna Marquezine reataram o relacionamento amoroso. Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais desde a noite deste sábado, 30, mostram o casal se beijando em uma pista de dança, em Fernando de Noronha (PE)

Segundo o site Extra, Bruna e Neymar deixaram ser fotografados se beijando na festa Borogogó, realizada na praia do Porto, no arquipélago pernambucano.

Eles reataram após uma longa conversa que durou parte da festa. Os fãs, que desde o início do namoro dos famosos tinham apelidados de 'Brumar', ficaram felizes com o retorno do casal e já publicaram homanagens nas redes sociais.

