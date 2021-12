Os fãs do casal #Brumar (apelido dado à Neymar e Bruna Marquezine) ficaram eufóricos com uma declaração do craque, durante uma entrevista no programa "Hotel Mazzafera", no Youtube, nesta quarta-feira, 13. Isso porque, o jogador disse que voltaria com a atriz. (Entrevista completa abaixo)

A revelação aconteceu quando Neymar participou de um jogo em que respondia algumas perguntas feitas, pelo apresentador Matheus Mazzafera, ou pagava uma prenda. Ao ser questionado pelo repórter se voltaria com Bruna, o craque respondeu: "Voltaria. Isso vai virar polêmica, hein? Pelo carinho que sinto por ela, por gostar muito. A gente não sabe o dia de amanhã, né", disse.

Após a declaração do jogador, os internautas e seguidores do ex-casal ficaram ainda mais esperançosos e causaram o maior "burburinho" no Twitter. "Neymar não esconde de ninguém que ama a Bruna", afirmou uma. "Brumar vive", comemorou outra. "Que fofo, sempre deixou claro do amor dele por ela", elogiou mais uma internauta.

Relação

Neymar e Bruna terminaram o namoro em junho deste ano. Os dois assumiram o namoro em 2013 e já passaram por muitas idas e vindas. Porém, de lá para cá, o jogador não esconde os sentimentos que tem pela atriz.

Em outubro, ele declarou, durante uma entrevista no programa "Lady Night" (Multishow), comandado por Tatá Werneck, que amava Bruna. Poucos dias depois, ele e a atriz foram flagrados em momentos bem íntimos na festa de casamento de Marina Ruy Barbosa. Teve gente que viu até um suposto selinho entre os dois no evento.

No início deste mês, ele tornou a deixar uma legião de fãs cheios de esperanças sobre uma possível reconciliação com Bruna, após curtir uma foto dela no Instagram. Até o momento, os dois ainda não se posicionaram oficialmente sobre o assunto.

Da Redação Neymar diz que reataria namoro com Bruna Marquezine e fãs comemoram

adblock ativo