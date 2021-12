Neymar deve receber 500 convidados em festa prevista para durar cinco dias, diz colunista

O jogador Neymar está dando uma festa em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro. Prevista para durar cinco dias, até 1º de janeiro, o craque brasileiro deve receber, ao longo da comemoração, um total de 500 convidados.

As informações são do jornalista Ancelmo Góis do "O Globo". Conforme a publicação, Neymar contratou uma banda que vai tocar diariamente. Para evitar perturbar os vizinhos, o jogador construiu, em um anexo, uma espécie de boate com proteção acústica.

No entanto, segundo a coluna do Fefito, na UOL, os convidados estão terminantemente proibidos de usar celulares ou gravar vídeos para as redes sociais. O veto seria uma forma de evitar críticas como as que ocorreram com Carlinhos Maia. O influenciador tem sido “cancelado” na internet, após fazer o “Natal da Vila”, evento que contou com um grande número de famosos sem restrições de distanciamento e máscara.

Ainda conforme o UOL, a festa irá ocorrer na casa em Mangaratiba porque a sua atual mansão está em reforma. A diária do imóvel é de R$ 6 mil. Um deco privativo para receber barcos é uma das luxuosidades do local.

Entre os convidados para a balada de réveillon, estão os "parças", a irmã Rafaella Santos e a influenciadora digital Camila Loures, que também esteve na festa de Carlinhos Maia na semana passada.

