Neymar curte noite com dançarina baiana

O craque Neymar bateu um bolão durante o fim de semana no Rio de Janeiro. Na noite de sábado, 10, durante uma festa, o jogador foi flagrado de conversinha ao pé do ouvido com a dançarina baiana Lorena Improta, de 22 anos, que venceu o concurso "Bailarina do Faustão".

Segundo informações do colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", apesar do clima de intimidade, Neymar saiu da festa da mesma forma que chegou: solteiro.

Por meio de sua assessoria, Lorena afirmou que os dois não tiveram nada mais íntimo. "Não teve nada além, só nos conhecemos e conversamos", disse ela ao site Ego.

