Neymar curte foto de Bruna Marquezine e fãs cogitam reconciliação

Mais uma vez, os fãs de Brumar – apelido dado ao casal Neymar e Bruna Marquezine – voltaram a ficar cheios de esperanças sobre uma reconciliação. Isso porque, o jogador deu um 'like', nesta quinta-feira, 30, em uma foto da atriz publicada no Instagram.

Logo após a curtida do craque, os seguidores de Bruna encheram o perfil dela de comentários, comemorando a possível volta do namoro dos dois. "Esse amor é real", declarou uma fã. "Falta pouco para assumirem que já voltaram", especulou outra. "Brumar vive! Deus no comando deles", disparou outra.

Neymar e Bruna terminaram o namoro em junho deste ano. Os dois começaram a se relacionar em 2013 e já passaram por muitas idas e vindas. No casamento da atriz Marina Ruy Barbosa, em outubro, eles foram flagrados em momentos bem íntimos, mas ainda não confirmaram a reconciliação.

Neymar curte foto de Marquezine no Instagram (Foto: Reprodução | Instagram)

