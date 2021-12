Neymar curte férias com filho e Gabriel Medina na Bahia

O jogador de futebol Neymar aproveitou as férias para curtir alguns dias no município baiano de Maraú (distante a 225 km de Salvador). Em uma imagem publicada no Instagram, na tarde desta quarta-feira, 27, o atleta aparece ao lado do filho, David Lucca, na praia de Barra Grande.

Além do filho, Neymar também curte a companhia de amigos, como o atleta de surf Gabriel Medina. O surfista Medina também publicou alguns posts no seu Instagram ao lado de Neymar e outros colegas.

