Neymar culpa mídia por repercussão de festa, diz site

Neymar, após polêmica com a festa de Réveillon atribuída a ele, em um condomínio de luxo em Mangaratiba, litoral sul do Rio de Janeiro, desabafou com seus colegas sobre sua eventual falta de privacidade e atacou à imprensa, acusando-a de responsável pela repercussão negativa de sua festa de passagem de ano, com pelo menos 150 convidados. As informações são do Terra.

Dois funcionários do condomínio Aero Rural Bom Jardim, onde fica a mansão do craque, disseram ao Terra que Neymar "não quer saber de imprensa nem aqui nem na Cochinchina".

Um deles declarou ter ouvido nessa quarta-feira, 30, conversa de dois amigos do jogador, na qual relatavam que Neymar acusava jornalistas de terem "estragado seu final de ano por pura inveja".

Ainda nessa quarta, 30, Neymar usou as redes sociais para indicar que estava em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde possui um apartamento de luxo, sinalizando aparentemente que abrira mão de sua presença em Mangaratiba. No entanto, isso não está confirmado, de acordo com o jornal.

O condomínio Aero Rural, na cidade turística fluminense, possui uma pista para pouso e decolagem de pequenas aeronaves e o craque tem um heliponto particular em sua mansão.

A expectativa no local é que ele ainda possa voltar para Mangaratiba, visando passar a virada de ano acompanhado dos seus amigos, parentes e convidados.

