Neymar comemora aniversário de 26 anos com festa de gala em Paris

Neymar celebrou a chegada dos 26 anos em grande estilo na madrugada desta segunda-feira, 5, dia do aniversário dele. O jogador reuniu amigos, familiares, a namorada Bruna Marquezine e os colegas do Paris Saint-Germain (PSG) e da seleção brasileira em uma festa de gala, em Paris, com direito a show de Maluma.

Ronaldo, Luciano Huck, Angélica, o blogueiro Hugo Gloss e Giovanna Ewbank foram alguns dos artistas que também marcaram presença no evento do atacante. Alguns vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram detalhes do aniversário do craque do PSG.

Em um momento, ele aparece dançando com Marquezine na maior troca de carinho. Já em outro, Neymar aparece agradecendo aos convidados pela presença e, em seguida, se emociona com uma declaração do filho Davi Lucca.

Confira, abaixo, algumas imagens da festa:

#NjrFaz26 #BdayNjr26 ♥️ Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine e Neymar jr (@somos_todos_brumar) em 4 de Fev, 2018 às 5:39 PST

Um pouco do Davi falando pro ney #bdaynjr Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymar_brunetes) em 4 de Fev, 2018 às 4:16 PST

#NjrFaz26 #BdayNjr26 Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine e Neymar jr (@somos_todos_brumar) em 4 de Fev, 2018 às 5:32 PST

Sempre juntinho 😍💓 Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine e Neymar jr (@somos_todos_brumar) em 5 de Fev, 2018 às 2:46 PST

Casal que vc respeita 👊😍💓 Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine e Neymar jr (@somos_todos_brumar) em 5 de Fev, 2018 às 2:03 PST

#NjrFaz26 #BdayNjr26 Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine e Neymar jr (@somos_todos_brumar) em 4 de Fev, 2018 às 6:09 PST

Meu casal lindos 💓😍 Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine e Neymar jr (@somos_todos_brumar) em 5 de Fev, 2018 às 1:44 PST

