Neymar anuncia início na carreira musical

Mesmo com um longo trajeto a percorrer na carreira futebolística, o atacante Neymar, 24 anos, já divulgou para todos os seus seguidores nas redes sociais qual será sua nova atividade fora dos gramados. O astro da Seleção Brasileira e do Barcelona anunciou neste domingo, 11, que daqui a três dias vai lançar sua primeira música.

"Galera, quarta eu começo minha carreira musical e vou lançar a 1ª música no meu face. Vai ter #Neymusico nos palcos sim. Cola lá", escreveu o atleta. A novidade gerou memes e zoações por parte dos usuários do Twitter. Alguns internautas não deixaram de comparar Neymar a Ronaldinho Gaúcho, que já lançou hit com o pagodeiro EdCity.

Veja memes e comentários.

