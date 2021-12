Neusa Borges vende brechó em Salvador por não poder arcar com aluguel na pandemia

A atriz Neusa Borges, 78 anos, disse em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo, que precisou vender o seu brechó em Salvador, por não conseguir arcar com os custos do aluguel durante a pandemia de Covid-19. Com isso, os objetos foram doados e a loja, entregue.

"Vendi porque era uma preocupação. Depois, recebi algumas cestas básicas dos amigos que nunca se esquecem de mim e está tudo bem", explicou a atriz sobre a lojinha de roupas usadas.

"Houve frustração ao entregar a loja, mas havia uma preocupação com o pagamento dos aluguéis", disse a filha de Neusa, Ondina Borges.

Neusa tem passado os dias isoladas na capital baiana, onde mora com a família. Segundo ela, a única coisa que a chateou durante o isolamento foi a falta da cerveja.

"Nos meses passados, a única coisa que me aborreceu foi ter deixado de lado minha cervejinha. Agora tenho ficado em casa, gosto de ler um bom livro, ver um bom filme, faço palavras cruzadas... Sou uma boa dona de casa", disse.

"O coronavírus me segurou dentro de casa. E por conta da cirurgia também tive que passar por um repouso absoluto, por um regime rigoroso. Agora, quanto à dieta, já voltei ao normal", contou Neusa ao jornal.

