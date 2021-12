Neto LX grava música de Lucas e Orelha

O cantor Neto LX gravou a música 'Ligação', composta pela dupla Lucas e Orelha. Os cantores baianos, vencedores da segunda temporada do programa Superstar, da Rede Globo, escreveram a canção especialmente para o cantor.

A letra fala sobre conquistas amorosas. "Gama, gama, mas não se apaixona, a vida é muito bela pra dizer que me ama", diz o refrão. "Ligação" vai fazer parte do próximo álbum de Neto LX, que será lançado até o final do ano.

