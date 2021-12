Netinho volta aos palcos com novo show

Após um logo período afastado dos palcos, devido a problemas de saúde, o cantor Netinho voltará a ativa com o show intitulado "DNA Netinho", no dia 28 de agosto, em Recife (PE). A apresentação musical será o Manhattan Café Theatro, localizado no bairro da Boa Viagem.



Netinho, que terá apoio de uma banda e de outro cantor baiano, irá fazer três apresentações na capital pernambucana, nos dias: 28, 29 e 30 de agosto (sexta, sábado e domingo).

O artista promete levar seus maiores sucessos de Carnaval para o show, como: "Capricho dos Deuses", "Menina", "Milla","Total" e "Beijo na Boca". Netinho ainda promete responder cinco perguntas do público antes do final da apresentação, atendendo a curiosidade sobre todo o período difícil que ele passou.



Os ingressos custam a partir de R$ 80 e estão à venda na bilheteria do Manhattan Café Theatro ou pelo www.manhattancafetheatro.com.br.

