Netinho visita irmã de Lula e fã antes de deixar hospital

Como anunciado no último fim de semana, o cantor Netinho deixou o Hospital Sírio Libanês na noite da quarta-feira, 23, após receber alta. Antes de ir embora, ele visitou duas pacientes que estavam internadas na unidade e publicou fotos com elas em seu perfil oficial no Facebook.

Uma delas é dona Maria da Silva, irmã do ex-presidente Lula. Na legenda da imagem, Netinho contou que fez amizade com ela durante o período de seis meses em que esteve internado em 2014.

"Esta é a minha querida amiga Maria que conheci no ano passado, 2014, durante a minha internação de seis meses no hospital. Gente da melhor qualidade. Há quatro dias ela retornou ao Sírio Libanês com dificuldades para andar com dores nos joelhos. Ontem, quarta-feira, pra retirar ela um pouco do quarto, pedi ajuda aos enfermeiros, colocamos ela numa cadeira de rodas e saí empurrando ela pelos corredores do hospital numa brincadeira divertida, e ainda fomos lanchar na cafeteria quando rolou cappuccino e panetone. Enfiamos o pé na jaca. Fiz muitas palhaçadas pra ela e rimos muito", escreveu.

"Maria é irmã do ex-presidente Lula e irá passar o Natal desse ano no hospital. Poucos sabem o que é passar o Natal longe da família e num hospital, aconteceu comigo nos dois últimos anos, 2013 e 2014. Este Natal eu estarei novamente com minha família mas ligado por telefone com Maria", completou.

A outra visitada pelo artista foi uma fã, que está internada na UTI do hospital. "Na noite de ontem, quarta-feira, antes de sair do Hospital Sirio Libanês, fui visitar uma fã que está internada na UTI, a linda Yume. Ela não fala nem tem movimentos mas expressou felicidade e ficamos todos muito felizes com ela. Até minha mão ela apertou. Toda branquinha, linda. Levei pra ela um CD autografado. Dei e recebi AMOR. Estou muito feliz! Bjao pra ela e sua mãe Thais, pessoa amorosa que conheci ontem à tarde na Dulca, a cafeteria do hospital", disse.

Netinho estava internado desde o dia 30 de novembro, por conta de fortes tonturas e sangramento pelo nariz, mas conseguiu uma melhora a tempo de passar as festas de fim de ano em casa.

Confira as publicações!







