Netinho vai passar festas de final de ano em casa

Internado no Hospital Sírio Libanês desde o dia 30 de novembro, por fortes tonturas e sangramento pelo nariz, o cantor Netinho anunciou neste domingo, 20, que poderá passar as festas de fim de ano em casa.

Em seu perfil no Facebook, Netinho contou que terá alta "Vou voltar pra casa na próxima quarta-feira (23) e poderei passar as festas de fim de ano com minha família. Na quinta, já em casa, contarei aqui o resultado dessas quatro semanas de exames e investigação da tontura constante que sinto. Obrigado. Amor e positividade para todos!", disse.

Antes de deixar o hospital, o artista ainda aproveitou para cuidar do visual. "A pedido de muitos fãs e amigos, passei cinco meses sem cortar meu cabelo mas não aguentei a juba incontrolável. Meu amigo paulista e cabeleireiro Diego veio aqui no hospital e domou a bucha", escreveu.

